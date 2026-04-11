وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي محمود حسين العمري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

اضافة اعلان



واستذكر المومني مناقب الفقيد خلال عمله صحفياً في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتي شغل خلالها مواقع عدة.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.