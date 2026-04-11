السبت 2026-04-11 11:37 م

وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري

السبت، 11-04-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي محمود حسين العمري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

واستذكر المومني مناقب الفقيد خلال عمله صحفياً في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتي شغل خلالها مواقع عدة.


وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة، المرحوم العمري، مستذكرةً مناقب الفقيد وجهوده في العمل الصحفي بالوكالة، ومتقدمةً من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعيةً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

 
 


