وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

والتقى أبو غزالة، مدير الشراكات الاستراتيجية في شركة لولو المالية القابضة (Lulu Financial Holdings) عمر عدي، حيث استعرض الجانبان فرص توسيع نشاطات المنصة الإلكترونية المتخصصة بحوالات المغتربين في السوق الأردني، وبحث سبل التعاون لتطوير قنوات الدفع والتحويل المالي الرقمية، بما يسهم في تسهيل الخدمات المالية للمغتربين الأردنيين، وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي لحلول التكنولوجيا المالية في المنطقة.
كما التقى أبو غزالة الرئيس التنفيذي لشركة Vision Ventures قيس العيسى، وهي من أبرز شركات رأس المال الجريء في المنطقة، حيث تم بحث إمكانية توسيع استثمارات الشركة في قطاع التكنولوجيا المالية بالأردن، وزيادة عدد الشركات الأردنية الناشئة ضمن محفظتها الاستثمارية، لما يتمتع به الأردن من كفاءات تقنية متميزة وبيئة حاضنة لريادة الأعمال في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين الدوليين والمنظومة الوطنية لريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج عمل وزارة الاستثمار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يشهد حضورًا واسعًا لقادة الأعمال وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، ويُعد منصة رئيسية لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
