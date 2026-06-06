وزير الاقتصاد الرقمي يكرّم الفائزين بمسابقة "انطلق"

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، قال سميرات إن الابتكار أصبح ضرورة وطنية واقتصادية، مشيرا الى أن نجاح الدول اليوم يقاس بقدرتها على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والإبداع لتحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية.
وأشار إلى أن المشاريع المشاركة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الأردنية الشابة، مؤكداً أن الجامعات تمثل بيئة حاضنة للأفكار الواعدة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة ومشاريع إنتاجية وفرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
ودعا سميرات الشباب إلى مواصلة تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات ريادية ومنتجات مبتكرة قادرة على النمو والمنافسة، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.
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