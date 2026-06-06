وزير الاقتصاد الرقمي يكرّم الفائزين بمسابقة "انطلق"

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، الفائزين بمسابقة "انطلق" لمشاريع التخرج والمشرفين على المشاريع الفائزة، والتي أطلقها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بمشاركة 24 جامعة وكلية أردنية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، قال سميرات إن الابتكار أصبح ضرورة وطنية واقتصادية، مشيرا الى أن نجاح الدول اليوم يقاس بقدرتها على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والإبداع لتحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية.



وأشار إلى أن المشاريع المشاركة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الأردنية الشابة، مؤكداً أن الجامعات تمثل بيئة حاضنة للأفكار الواعدة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة ومشاريع إنتاجية وفرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.