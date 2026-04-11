السبت 2026-04-11 11:37 م

وزير البيئة يزور مصنع "معادن المدينة"

وزير البيئة يزور مصنع "معادن المدينة"
وزير البيئة يزور مصنع "معادن المدينة"
 
السبت، 11-04-2026 08:36 م
الوكيل الإخباري-    أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان توجه الحكومة نحو تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير، باعتبارها قطاعاً اقتصادياً واعداً يسهم في التحول نحو الاقتصاد الدائري، ويعزز النمو المستدام ويوفر فرص عمل جديدة في المملكة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير البيئة على موقع مصنع شركة "معادن المدينة"، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، وبحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
 
 


