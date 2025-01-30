وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

الوكيل الإخباري- افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس، متنزه صخرة البيئي في محافظة عجلون بحضور المحافظ نايف الهدايات.

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وقال الردايدة إن هذا المتنزه تم إنشاؤه بالشراكة مع بلدية الجنيد على مساحة 8 دونمات، وبدعم من مجلس محافظة عجلون بتكلفة 20 ألف دينار، بهدف توفير بيئة آمنة للتنزه ونشر الوعي البيئي في المجتمع، والمحافظة على البيئة واستدامتها.