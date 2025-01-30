 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

عجلون
عجلون
الخميس، 30-01-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس، متنزه صخرة البيئي في محافظة عجلون بحضور المحافظ نايف الهدايات.

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وقال الردايدة إن هذا المتنزه تم إنشاؤه بالشراكة مع بلدية الجنيد على مساحة 8 دونمات، وبدعم من مجلس محافظة عجلون بتكلفة 20 ألف دينار، بهدف توفير بيئة آمنة للتنزه ونشر الوعي البيئي في المجتمع، والمحافظة على البيئة واستدامتها.

 

وأكد أن الوزارة تسعى دائما إلى دعم تنفيذ العديد من المشاريع الريادية التنموية التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، بالشراكة مع مختلف القطاعات لزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التغير المناخي والتلوث البيئي، من خلال مشروع التحريج الوطني الذي يهدف لزراعة عشرة ملايين شجرة خلال عشر سنوات.

 
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