وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة

واستهل محافظة جولته، التي رافقه فيها مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة، المهندس عصام أبو أحمدة، ومدير إدارة اللوازم والتزويد، محمد المناصير، بزيارة مدرسة العيص الثانوية للبنين، ثم زار مدارس: عمر بن عبد العزيز الأساسية للبنين، وأسامة بن زيد الأساسية للبنين، والعيص الثانوية للبنات، والعيص الأساسية المختلطة، والطفيلة المهنية الثانوية للبنين، وخديجة بنت خويلد الثانوية المختلطة، ورابعة العدوية الأساسية المختلطة.
وأوعز بضرورة الإسراع في طرح العطاءات المرصودة على خطة الوزارة من صيانات وتوسعة للغرف الصفية، والسير باستملاك فوري لقطعة أرض لإنشاء بناء مدرسي بديل لمدرسة رابعة العدوية.
كما تفقد مدرسة الطفيلة الثانوية المهنية للبنين، وتابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC)، للاطمئنان على التجهيزات التي وفّرتها الوزارة، والتي تسهم في إنجاح البرنامج، واستمع إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.
وتفقد المبنى الجديد لمدرسة عمر بن الخطاب الأساسية المختلطة في مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا، واطّلع على نسبة الإنجاز في البناء التي تجاوزت 70 بالمئة، وأوعز بالإسراع في إنجاز البناء الجديد، والاستغناء عن البناء المستأجر لمدرسة القادسية الأساسية للبنين.
والتقى محافظة، خلال الجولة، أعضاءً من مجالس التطوير التربوي والمجتمع المحلي، واستمع إلى ملاحظاتهم حول العملية التعليمية والواقع التربوي في مدارس المنطقة.
وشدد، خلال لقائه إدارات المدارس التي زارها، على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي، وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.
ودعا مديري التربية والتعليم إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التابعة لمديرياتهم، وتفعيل دور الإشراف التربوي، وتقديم المساعدة الفنية لإداراتها ومعلميها.
-
أخبار متعلقة
-
انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة
-
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي
-
الأردن يدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة
-
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط
-
الأمن يحذر السائقين من هذه المخالفة الخطرة
-
وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم
-
مديرية الأمن العام تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال رحلات التنزه
-
أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا