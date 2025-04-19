وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس محافظة الطفيلة، للوقوف عن كثب على واقعها التربوي واحتياجاتها، وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيها. اضافة اعلان





واستهل محافظة جولته، التي رافقه فيها مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة، المهندس عصام أبو أحمدة، ومدير إدارة اللوازم والتزويد، محمد المناصير، بزيارة مدرسة العيص الثانوية للبنين، ثم زار مدارس: عمر بن عبد العزيز الأساسية للبنين، وأسامة بن زيد الأساسية للبنين، والعيص الثانوية للبنات، والعيص الأساسية المختلطة، والطفيلة المهنية الثانوية للبنين، وخديجة بنت خويلد الثانوية المختلطة، ورابعة العدوية الأساسية المختلطة.



وأوعز بضرورة الإسراع في طرح العطاءات المرصودة على خطة الوزارة من صيانات وتوسعة للغرف الصفية، والسير باستملاك فوري لقطعة أرض لإنشاء بناء مدرسي بديل لمدرسة رابعة العدوية.



كما تفقد مدرسة الطفيلة الثانوية المهنية للبنين، وتابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC)، للاطمئنان على التجهيزات التي وفّرتها الوزارة، والتي تسهم في إنجاح البرنامج، واستمع إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.



وتفقد المبنى الجديد لمدرسة عمر بن الخطاب الأساسية المختلطة في مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا، واطّلع على نسبة الإنجاز في البناء التي تجاوزت 70 بالمئة، وأوعز بالإسراع في إنجاز البناء الجديد، والاستغناء عن البناء المستأجر لمدرسة القادسية الأساسية للبنين.



والتقى محافظة، خلال الجولة، أعضاءً من مجالس التطوير التربوي والمجتمع المحلي، واستمع إلى ملاحظاتهم حول العملية التعليمية والواقع التربوي في مدارس المنطقة.



وشدد، خلال لقائه إدارات المدارس التي زارها، على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي، وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.



ودعا مديري التربية والتعليم إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التابعة لمديرياتهم، وتفعيل دور الإشراف التربوي، وتقديم المساعدة الفنية لإداراتها ومعلميها.