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وزير التربية يحيل عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر

الدكتور عزمي محافظة
عزمي محافظة
السبت، 02-11-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 36 موظفًا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

وشملت الاحالات مديري مدارس ومعلمين واداريين وفنيين.

وتاليا الأسماء:

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