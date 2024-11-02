وزير التربية يحيل عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 36 موظفًا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.



وشملت الاحالات مديري مدارس ومعلمين واداريين وفنيين.



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