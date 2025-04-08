وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

الوكيل الإخباري- التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدية ميونخ الألمانية، حيث استعرض الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني الذي يحظى باهتمام ملكي.

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وأكد محافظة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وخاصة في المجال التعليمي.