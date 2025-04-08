الثلاثاء 2025-04-08 08:41 م
 

وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 08:09 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدية ميونخ الألمانية، حيث استعرض الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني الذي يحظى باهتمام ملكي.

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وأكد محافظة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وخاصة في المجال التعليمي.


وبين أن الوزارة عقدت اتفاقا مع شركة “بيرسون” لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.

 
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