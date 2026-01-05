وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"

وأضاف محافظة، في رد على أسئلة نيابية مقدمة من النائب سليمان الخرابشة، أن نظام المياومة يُعمل به وفقا لما تقتضيه حاجة المدارس، حيث يتم استخدام أشخاص للقيام بأعمال النظافة داخل المدرسة بأجر يومي وبصورة غير منتظمة، لأيام عدة لا تصل في مجموعها شهرا كاملا.
وتابع أنه لا يُشترط في ذلك استخدام الشخص نفسه لأكثر من يوم واحد لتلك الأعمال، والأمر مرهون بما هو متوفر من مخصصات مالية.
وفيما يتعلق بإنشاء مدارس جديدة، أوضح أن جميع مدارس وزارة التربية والتعليم المستحدثة حاليا والسابقـة يُخصص لها جميع الكوادر التعليمية، إما عن طريق التعيين أو عن طريق التعليم الإضافي، وذلك التزاما بموازنة الدولة المقررة لتعيينات وزارة التربية.
-
أخبار متعلقة
-
النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية
-
561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025
-
الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب
-
النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"
-
الدوريات الخارجية : ضبط سائق يقود بسرعة 206 كم/ الساعة
-
مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة
-
أمين عام وزارة الزراعة يتفقد آثار المنخفض الجوي الأخير في الكرك
-
إعادة فتح شارع سيل الزرقاء الفرعي بجرش