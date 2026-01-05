وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إنّ 701 مدرسة تخلو من مراسلين "آذنة" في الأردن.

اضافة اعلان



وأضاف محافظة، في رد على أسئلة نيابية مقدمة من النائب سليمان الخرابشة، أن نظام المياومة يُعمل به وفقا لما تقتضيه حاجة المدارس، حيث يتم استخدام أشخاص للقيام بأعمال النظافة داخل المدرسة بأجر يومي وبصورة غير منتظمة، لأيام عدة لا تصل في مجموعها شهرا كاملا.



وتابع أنه لا يُشترط في ذلك استخدام الشخص نفسه لأكثر من يوم واحد لتلك الأعمال، والأمر مرهون بما هو متوفر من مخصصات مالية.