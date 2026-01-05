الإثنين 2026-01-05 10:36 ص

وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة
مدرسة
الإثنين، 05-01-2026 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إنّ 701 مدرسة تخلو من مراسلين "آذنة" في الأردن.

اضافة اعلان


وأضاف محافظة، في رد على أسئلة نيابية مقدمة من النائب سليمان الخرابشة، أن نظام المياومة يُعمل به وفقا لما تقتضيه حاجة المدارس، حيث يتم استخدام أشخاص للقيام بأعمال النظافة داخل المدرسة بأجر يومي وبصورة غير منتظمة، لأيام عدة لا تصل في مجموعها شهرا كاملا.           


وتابع أنه لا يُشترط في ذلك استخدام الشخص نفسه لأكثر من يوم واحد لتلك الأعمال، والأمر مرهون بما هو متوفر من مخصصات مالية.


وفيما يتعلق بإنشاء مدارس جديدة، أوضح أن جميع مدارس وزارة التربية والتعليم المستحدثة حاليا والسابقـة يُخصص لها جميع الكوادر التعليمية، إما عن طريق التعيين أو عن طريق التعليم الإضافي، وذلك التزاما بموازنة الدولة المقررة لتعيينات وزارة التربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية

جواز سفر أردني

أخبار محلية 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين ​ الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفا

خاص بالوكيل ​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

تعبيرية

خاص بالوكيل التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم،

خاص بالوكيل التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

الجامعة الأردنية

أخبار محلية النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"



 






الأكثر مشاهدة