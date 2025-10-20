وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

11:59 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الاثنين، يرافقه الأمين العام للوزارة الدكتور نضال العياصرة ومدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري عدداً من المشاريع والمواقع الثقافية في محافظة جرش للاطلاع على سير العمل فيها ومستوى الإنجاز.





واستهل الرواشدة جولته بزيارة مركز جرش الثقافي، حيث اطلع على آخر مراحل الأعمال الجارية تمهيداً لافتتاحه الرسمي قريباً، مشيراً إلى أهمية المركز كمنبر إشعاع ثقافي وحاضنة للإبداع والمبدعين في المحافظة وداعياً إلى استكمال ما تبقى من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.



وأشاد الرواشدة خلال الجولة بالمستوى المتميز للأعمال المنفذة موجهاً إلى مواصلة الجهود لتطوير المشهد الثقافي في محافظة جرش.



وشملت الجولة قصر علي باشا الكايد، حيث أطلع الوزير على الأعمال المنجزة في الموقع، مؤكداً أهمية إعادة إحياء القصر لما يمثله من قيمة تاريخية وثقافية.



واختتم الوزير جولته بزيارة محمية الغزلان للاطلاع على مشروع شارع الثقافة والمكتبة المنوي إقامته، إضافة إلى متابعة الجداريات الفنية التي تم تنفيذها بدعم من وزارة الثقافة والتي تعكس الطابع الجمالي والتراثي للمحافظة.

