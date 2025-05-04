وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته

الوكيل الإخباري- -زار وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، اليوم الأحد، الفنان ربيع شهاب للاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء، ومؤكدًا حضوره في وجدان العائلة الأردنية والعربية، خلال مشواره الفني في الدراما والمسرح كفنان قدير.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة مساء اليوم، قال الرواشدة إنّ الفنان شهاب، وبالرغم من المرض ورحلة العلاج، ما تزال أدواره التي قدّمها بأسلوب كوميدي هادف، محطّ استذكار واحترام من الجميع؛ لامتلاكه موهبة خاصة وصدق فني واضح في التعبير عن بساطة الإنسان وطموحات الشباب وكل الشرائح المجتمعية التي أدى أدوارها، في دراما القرية والمدينة والمسرح الهادف، وكل ما يذكرنا بذلك الزمان الأصيل.



وأكد الرواشدة أنّ الفنان شهاب، وكلّ فناني الأردن ومبدعيهم، دائمًا محطّ عناية الدولة الأردنية واهتمام قيادتها الهاشمية، من خلال التكريم الهاشمي المستمر للمثقفين والفنانين، لافتًا إلى تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني للفنان شهاب بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، تقديرًا لعطائه الفني الدرامي والمسرحي، وكذلك زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له واطمئنانه الدائم على حالته الصحية.



من جهتهم، أعربت عائلة الفنان شهاب عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تؤكّد أهمية الفنان الأردني، ووقوف الجميع معه في كلّ ظروف حياته.