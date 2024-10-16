 
الأربعاء 2024-10-16 07:21 م
 
 

وزير الثقافة يفتتح متحف الطفيلة الأثري

الطفيلة
الطفيلة
الأربعاء، 16-10-2024 05:21 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الأربعاء، متحف الطفيلة الأثري الذي يضم أهم القطع الأثرية للمواقع المشهورة في المحافظة.

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وقال الرواشدة إن المتحف يعد إضافة جديدة إلى المنتجات السياحية للمدينة والتعريف بالموروث الأثري والتراث المتميز للطفيلة، مشيرا إلى أن الافتتاح جاء بمناسبة احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خصوصا وأنه يأتي في إطار الزيارة الملكية السامية لمحافظة الطفيلة.

 

 
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