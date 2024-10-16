وزير الثقافة يفتتح متحف الطفيلة الأثري

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الأربعاء، متحف الطفيلة الأثري الذي يضم أهم القطع الأثرية للمواقع المشهورة في المحافظة.

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