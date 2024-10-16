وزير الثقافة يفتتح متحف الطفيلة الأثري

وقال الرواشدة إن المتحف يعد إضافة جديدة إلى المنتجات السياحية للمدينة والتعريف بالموروث الأثري والتراث المتميز للطفيلة، مشيرا إلى أن الافتتاح جاء بمناسبة احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خصوصا وأنه يأتي في إطار الزيارة الملكية السامية لمحافظة الطفيلة.
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