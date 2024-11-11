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وزير الثقافة يفتتح مركز الفنون في مادبا

الرواشدة يفتتح مركز الفنون في مادبا
الرواشدة يفتتح مركز الفنون في مادبا
الإثنين، 11-11-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الاثنين، مركز الفنون في مديرية ثقافة مادبا، الذي يختص بالتدريب على فنون الخط العربي والموسيقى والفن التشكيلي.

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وقال الرواشدة، إن الوزارة تعول على مراكز تدريب الفنون لاكتشاف المواهب وتنميتها، والاهتمام بالحقول الثقافية، والارتقاء بالمنتسبين إليها ليصبحوا لاحقًا أعلامًا في تخصصاتهم.


وأضاف، إن تجربة مراكز تدريب الفنون تسعى الوزارة لتوسيعها في مختلف المحافظات، حيث توجد مراكز فنون في العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومادبا، التي تخدم المجتمع المحلي بالتعاون مع الهيئات الثقافية، وقد برزت من خلال هذه المراكز العديد من المواهب التي نعتز بها.


 

 
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