وزير الثقافة يفتتح ملتقى نقد الشعر الرابع في جامعة الزيتونة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة في جامعة الزيتونة، بالتعاون مع بيت الشعر – المفرق، ملتقى نقد الشعر الرابع لعام 2024 بعنوان “الشعر العربي المعاصر في عالم متغير” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

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وأكد الرواشدة، أهمية دور الجامعات في تعزيز الثقافة من خلال برامج ومبادرات تنفذها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية كحواضن للإبداع والنشاط الثقافي لتطوير الهوية الثقافية الوطنية الأردنية.