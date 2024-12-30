وزير الثقافة يفتتح ملتقى نقد الشعر الرابع في جامعة الزيتونة

وأكد الرواشدة، أهمية دور الجامعات في تعزيز الثقافة من خلال برامج ومبادرات تنفذها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية كحواضن للإبداع والنشاط الثقافي لتطوير الهوية الثقافية الوطنية الأردنية.
وأثنى على جهود بيت الشعر التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي الأردني، مشيدا بمبادرة بيوت الشعر التي أطلقها سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والتي تعتبر من أهم المحطات الثقافية في العالم العربي.
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