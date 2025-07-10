وزير الثقافة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الخميس، مهرجان البيدر الثقافي، والذي نظمه منتدى جبل العتمات بمناسبة إعلان لواء المعراض لواء للثقافة الأردنية لعام 2025.

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وأكدر الرواشدة، أهمية مثل هذه المبادرات والمواسم الثقافية التي تعكس دور المنتديات والهيئات الثقافي في تفعيل الحراك الثقافي المجتمعي، وإبراز المواهب الثقافية والفنية وصولا الى تحقيق تنمية محلية مستدامة من خلال الثقافة.