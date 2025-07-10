وزير الثقافة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش

وأكدر الرواشدة، أهمية مثل هذه المبادرات والمواسم الثقافية التي تعكس دور المنتديات والهيئات الثقافي في تفعيل الحراك الثقافي المجتمعي، وإبراز المواهب الثقافية والفنية وصولا الى تحقيق تنمية محلية مستدامة من خلال الثقافة.
من جهته، بين محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية المبادرات الثقافية في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في ظل التحديات الفكرية والتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العالم، حيث تؤدي هذه المبادرات دورا فاعلا في بناء جيل واع مثقف وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع، مؤكدا أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحصينها.
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