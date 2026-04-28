وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، لفت الرواشدة خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي، السفير الباكستاني في المملكة خرم سرفراز خان، إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي، بما يسهم في توطيد أواصر التفاهم والتقارب بين الشعبين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها تعزيز جسور التواصل الثقافي والإنساني بين البلدين.
