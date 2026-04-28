وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، عمق ومتانة العلاقات الأردنية الباكستانية، وما تتميز به من جذور تاريخية راسخة وروابط أخوية وثيقة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، لفت الرواشدة خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي، السفير الباكستاني في المملكة خرم سرفراز خان، إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي، بما يسهم في توطيد أواصر التفاهم والتقارب بين الشعبين الصديقين.