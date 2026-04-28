الثلاثاء 2026-04-28 05:41 م

وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
 
الثلاثاء، 28-04-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، عمق ومتانة العلاقات الأردنية الباكستانية، وما تتميز به من جذور تاريخية راسخة وروابط أخوية وثيقة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، لفت الرواشدة خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي، السفير الباكستاني في المملكة خرم سرفراز خان، إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي، بما يسهم في توطيد أواصر التفاهم والتقارب بين الشعبين الصديقين.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها تعزيز جسور التواصل الثقافي والإنساني بين البلدين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

ب

الأردن واليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية خلال جولة المشاورات السياسية

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

ب

ب

الأكثر مشاهدة

 