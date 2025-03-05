وزير الثقافة ينعى الفنان إبراهيم أبو الخير

وقال الرواشدة: إن أبو الخير رحل بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالإنجازات الناجحة. قدم خلالها الكثير من الشخصيات التي تمثل النماذج الإنسانية البسيطة.. وكان الراحل من النجوم الذين سجلوا حضورا عربيا للدراما الأردنية.
وإذ ننعى الراحل أبو الخير فإننا ننقل أحر العزاء لأسرته وذويه وأسرته الفنية ولأصدقائه ومحبيه على امتداد الوطن.
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