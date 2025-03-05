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وزير الثقافة ينعى الفنان إبراهيم أبو الخير

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الفنان الراحل إبراهيم أبو الخير
 
الأربعاء، 05-03-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري- نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الفنان إبراهيم أبو الخير الذي توفي صبيحة اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.اضافة اعلان


وقال الرواشدة: إن أبو الخير رحل بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالإنجازات الناجحة. قدم خلالها الكثير من الشخصيات التي تمثل النماذج الإنسانية البسيطة.. وكان الراحل من النجوم الذين سجلوا حضورا عربيا للدراما الأردنية.

وإذ ننعى الراحل أبو الخير فإننا ننقل أحر العزاء لأسرته وذويه وأسرته الفنية ولأصدقائه ومحبيه على امتداد الوطن.
 
 
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