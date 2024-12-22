وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس

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الوكيل الإخباري- نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الفنان الأردني هشام يانس، الذي وافاه الأجل مساء اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض. اضافة اعلان





وقال الرواشدة في بيان للوزارة، إنّ الساحة الفنية الأردنية تفقد اليوم فنانًا كبيرًا، له رصيد نوعي من الأعمال التي اشتهر بها وارتبطت بشخصيّته الإبداعية.



وأكّد أهمية ما قدّمه الفنان الراحل لجمهوره الأردني والعربي، عبر مسيرته المميزة في المسرح والدراما، علاوةً على العديد من الأعمال التربوية والدرامية التي قام بكتابتها وتأليفها.