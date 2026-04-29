وزير الخارجية: الأردن يجدد تأكيد دعمه للصومال ووحدة أراضيها

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدي علي سبلَ تعزيز العلاقات ثنائيًّا وفي إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجدّد الصفدي خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الصومالي التأكيد على دعم المملكة لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ورفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.