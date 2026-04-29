وزير الخارجية: الأردن يجدد تأكيد دعمه للصومال ووحدة أراضيها

وجدّد الصفدي خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الصومالي التأكيد على دعم المملكة لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ورفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.
وبحث الوزيران تداعيات التصعيد في المنطقة، والجهود المُستهدِفة استعادة الأمن والاستقرار.
