وزير الخارجية الأميركي يهنئ الأردن بالذكرى الـ79 للاستقلال

وأكد في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، عمق الشراكة التي تجمع البلدين ودور الأردن المحوري في استقرار المنطقة.
وقال: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية، أتقدم بأحرّ التهاني وأطيب الأمنيات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الأردن".
وأكد أن الشراكة الإستراتيجية والصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والأردن ترتكز على رؤية مشتركة بين البلدين، لمنطقة شرق أوسط يسودها السلام والازدهار والأمن، معبرا عن تقديره للدور الأردني في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وقال: "فيما تحتفلون باليوم الوطني للأردن، تتمنى الولايات المتحدة للشعب الأردني مزيدًا من الازدهار الدائم في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".
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