وزير الخارجية: الجوع في غزة واقع لا إنساني

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة.

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وقال عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن العالم يتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروّعة، مبينًا أن تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة يجب على العالم التحرّك لوقفها فورًا.



وأشار إلى أن إنقاذ سكان قطاع غزة من الموت جوعًا، وجفافًا، ونقصًا في الرعاية الطبية، يجب أن يكون أولوية يتجنّد لها المجتمع الدولي بأسره، مؤكدًا وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.



ودعا إلى أهمية إيصال المساعدات فورًا، والسماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيعها، مؤكدًا على وجوب إبرام صفقة تبادل، وإنهاء العدوان فورًا.