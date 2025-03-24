وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوّرات الأوضاع في لبنان.

اضافة اعلان



‏وأكّد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.