وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان

وأكّد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.
وجدّد الصفدي التأكيد على وقوف المملكة الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم جهوده إعادة تفعيل مؤسّساته، وإعادة البناء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس وزراء جديدين.
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