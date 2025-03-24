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وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الإثنين، 24-03-2025 07:37 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوّرات الأوضاع في لبنان.

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‏وأكّد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.


‏وجدّد الصفدي التأكيد على وقوف المملكة الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم جهوده إعادة تفعيل مؤسّساته، وإعادة البناء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس وزراء جديدين.

 
 
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