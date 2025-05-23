الجمعة 2025-05-23 04:13 م
 

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الجمعة، 23-05-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-   يبدأ، الجمعة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى باريس.اضافة اعلان


ويلتقي الصفدي خلال الزيارة ووفدًا من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
 
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