وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس

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الوكيل الإخباري- يبدأ، الجمعة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى باريس. اضافة اعلان





ويلتقي الصفدي خلال الزيارة ووفدًا من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.