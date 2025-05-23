وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس

ويلتقي الصفدي خلال الزيارة ووفدًا من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
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