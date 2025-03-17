وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ يشارك خلالها في مؤتمر بروكسل التاسع 2025: "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح".

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ويعقد الصفدي، على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ومع المسؤولين الأوروبيين والدوليين المشاركين.