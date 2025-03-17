وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

ويعقد الصفدي، على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ومع المسؤولين الأوروبيين والدوليين المشاركين.
كما سيلتقي خلال الزيارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في جلسة حوارية تنظم بالتعاون مع لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي.
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