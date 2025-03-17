 
الإثنين 2025-03-17 12:24 م
 




            

        








    

        

        

            وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    أيمن الصفدي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        10:24 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ يشارك خلالها في مؤتمر بروكسل التاسع 2025: "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح".
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ويعقد الصفدي، على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ومع المسؤولين الأوروبيين والدوليين المشاركين.

كما سيلتقي خلال الزيارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في جلسة حوارية تنظم بالتعاون مع لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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