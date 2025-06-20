وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى تركيا

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى إسطنبول، يترأس خلالها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية. كما سيشارك في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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