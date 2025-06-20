وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى تركيا

وسيعقد الصفدي على هامش الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين.
-
أخبار متعلقة
-
تحويلات مرورية وإغلاق مسارات على طريق عمان - البحر الميت
-
جرش: دبين نموذج للحماية البيئية والتنمية المستدامة
-
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
-
فصل مبرمج للكهرباء لغايات الصيانة شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل - اسماء المناطق
-
مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات
-
صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7