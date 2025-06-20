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وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى تركيا

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أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى إسطنبول، يترأس خلالها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية. كما سيشارك في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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وسيعقد الصفدي على هامش الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين.

 
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