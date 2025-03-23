وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي.

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وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي تشهده.



وحذّر الصفدي من تبعات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.



ودان الصفدي العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدّدا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفه، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتزام إسرائيل اتفاقية التبادل التي كانت أُنجِزت بجهد مصري وقطري وأميركي.