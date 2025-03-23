وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي تشهده.
وحذّر الصفدي من تبعات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
ودان الصفدي العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدّدا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفه، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتزام إسرائيل اتفاقية التبادل التي كانت أُنجِزت بجهد مصري وقطري وأميركي.
كما شدّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وفاعلًا؛ لإلزام إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ووقف الاعتداءات على سوريا، والتزام اتفاقية فضّ الاشتباك للعام 1974 مع سوريا.
وبحث الصفدي وعراقجي عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.
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