 
الجمعة 2024-08-09 07:58 م
 
 

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية




 

الجمعة، 09-08-2024 07:34 م
الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير  الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. 

وتابع الوزيران، خلال الاتصال، المحادثات التي كانا أجرياها هاتفياً يوم الثلاثاء الماضي، حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه. 

وشدد الصفدي، على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.  

وشدد الصفدي، على أن وقف العدوان على غزة، هو الهدف الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقه، وحمايته حين يتحقق من أي تهديد، لأنه سينقذ غزة وأهلها من الموت والدمار اللذين يفرضهما العدوان عليهم، وسيخرج المنطقة من التوتر الخطير الذي يضعها على حافة الانفجار.
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