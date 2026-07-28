وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وسُبل دعم وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي.
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