وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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