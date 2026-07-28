الثلاثاء 2026-07-28 03:41 م

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
ايمن الصفدي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان.

اضافة اعلان


وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وسُبل دعم وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

أخبار محلية انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

يسش

فيديو منوع دلافين وردية شوهدت على جسر غالاتا في إسطنبول

430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

أخبار محلية 430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

صسي

فيديو منوع شركة صينية طورت شاشة فائقة الخفة والشفافية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي



 
 






الأكثر مشاهدة

 