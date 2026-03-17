وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لـ"الأونروا"

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

‏وأكّد الصفدي الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي، واستمرار إسرائيل في فرض القيود على دخول المساعدات الكافية والمستدامة إلى القطاع.



‏كما شدّد الصفدي على أهمية ضمان استمرار وكالة الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأيّ جهة أخرى في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة وقف إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على الوكالة وفرض القيود اللاقانونية عليها وتقييد دورها المهم والحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.