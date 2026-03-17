الثلاثاء 2026-03-17 06:49 م

وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لـ"الأونروا"

جانب من اللقاء
الثلاثاء، 17-03-2026 04:45 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

‏وأكّد الصفدي الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي، واستمرار إسرائيل في فرض القيود على دخول المساعدات الكافية والمستدامة إلى القطاع.


‏كما شدّد الصفدي على أهمية ضمان استمرار وكالة الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأيّ جهة أخرى في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة وقف إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على الوكالة وفرض القيود اللاقانونية عليها وتقييد دورها المهم والحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلها لازاريني خلال فترة عمله مفوّضًا عامًّا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي تنتهي ولايته بتاريخ 30حزيران المقبل، مؤكّدًا تقدير الأردن لدوره الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين وخدمة قضاياهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

و

و

و

ل

و

و

ت

الأكثر مشاهدة