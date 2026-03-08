وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين

الوكيل الإخباري- اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم بوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وقدّم تعازي المملكة باستشهاد ضابطين كويتيين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في هجومٍ إيرانيٍّ غاشمٍ.

وشدّد الصفدي على وقوف الأردن مع دولة الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على مواطنيها وأراضيها.



وبحث الوزيران تبعات استمرار إيران في اعتداءاتها على الدول العربية وحذّرا من تبعاتها.