وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين

وشدّد الصفدي على وقوف الأردن مع دولة الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على مواطنيها وأراضيها.
وبحث الوزيران تبعات استمرار إيران في اعتداءاتها على الدول العربية وحذّرا من تبعاتها.
وأكّد الشيخ جراح تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن
-
وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
صندوق الزكاة ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت متزن في محيط مضطرب
-
الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات
-
الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران