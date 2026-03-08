الأحد 2026-03-08 11:10 م

وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 08-03-2026 10:04 م

الوكيل الإخباري-    اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم بوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وقدّم تعازي المملكة باستشهاد ضابطين كويتيين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في هجومٍ إيرانيٍّ غاشمٍ.

اضافة اعلان


وشدّد الصفدي على وقوف الأردن مع دولة الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على مواطنيها وأراضيها.


وبحث الوزيران تبعات استمرار إيران في اعتداءاتها على الدول العربية وحذّرا من تبعاتها.


وأكّد الشيخ جراح تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب مع إيران قد تتطلب "الكثير من الوقت"

ب

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمسيّرات عند موقع المرج قبالة بلدة حدودية

بلدية شيحان

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن

ب

عربي ودولي الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية

ب

أخبار محلية وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام

انخفاض اسعار الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ب

شؤون برلمانية "راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي



 






الأكثر مشاهدة