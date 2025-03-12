وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الدوحة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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