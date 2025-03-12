وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

وجاء اللقاء قبيل اجتماع لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ووزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
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