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وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 12-03-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الدوحة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وجاء اللقاء قبيل اجتماع لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ووزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

 
 
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