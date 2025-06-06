وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني

11:14 م

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الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يوم أمس في لندن، وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء البحث في متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

