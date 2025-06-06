وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني

وجرى خلال اللقاء البحث في متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
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