وزير الخارجية يلتقي نظيريه من البرتغال وسلوفينيا في مدريد

09:46 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لقاءات ومحادثات مع نظيره البرلتغالي باولو رانجيل، ونظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون. اضافة اعلان





وعقد الصفدي لقاءاته على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد الموسّعة (مدريد+) الذي تستضيفه إسبانيا من أجل تنفيذ حل الدولتين.



وشارك الصفدي ضمن وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد.