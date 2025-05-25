وزير الخارجية يلتقي نظيريه من البرتغال وسلوفينيا في مدريد

وعقد الصفدي لقاءاته على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد الموسّعة (مدريد+) الذي تستضيفه إسبانيا من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وشارك الصفدي ضمن وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد.
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