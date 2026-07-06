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وزير الداخلية الفلسطيني من معبر الكرامة: نثمن تعاون الأردن

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الإثنين، 06-07-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري- ثمّن وزير الداخلية الفلسطيني زياد هبّ الريح، الاثنين، التعاون الذي يبديه الأردن في التخفيف من معاناة المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم.

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جاء ذلك خلال تفقد هب الريح لمعبر الكرامة (التسمية الفلسطينية للمعبر الواصل بين الأردن والضفة الغربية).


وأطلع الوزير الفلسطيني برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أمين قنديل، على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين، واستمع إلى ملاحظات عدد من المسافرين.


كما وجه هب الريح بمتابعة احتياجات المسافرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة السفر.


وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتطوير أداء المعبر وتعزيز جاهزيته، مشيداً بجهود الطواقم الأمنية والمدنية العاملة فيه.

 
 


gnews

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