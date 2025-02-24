وزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين في عمان، المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، حيث بحث الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، والأوضاع الإنسانية في سوريا، وملف اللاجئين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمعابر الحدودية بين الأردن وسوريا.

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وأكد الفراية، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكندي في عمان، موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء في سوريا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم كل ما يلزم لتمكين السوريين من بناء دولتهم ومؤسساتها، وتسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين.