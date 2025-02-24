وزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين

وأكد الفراية، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكندي في عمان، موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء في سوريا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم كل ما يلزم لتمكين السوريين من بناء دولتهم ومؤسساتها، وتسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين.
وأشار الفراية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير معبر حدود جابر مع الجمهورية العربية السورية، لافتًا إلى الحاجة إلى تعزيز إمكاناته اللوجستية والفنية لتمكينه من استيعاب أعداد اللاجئين العائدين إلى بلادهم. كما أوضح أن تحسين البنية التحتية لهذه المعابر من شأنه أن يسهل حركة العبور، ويعزز جهود العودة الطوعية للاجئين.
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