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وزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الإثنين، 24-02-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين في عمان، المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، حيث بحث الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، والأوضاع الإنسانية في سوريا، وملف اللاجئين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمعابر الحدودية بين الأردن وسوريا.

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وأكد الفراية، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكندي في عمان، موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء في سوريا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم كل ما يلزم لتمكين السوريين من بناء دولتهم ومؤسساتها، وتسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين.


وأشار الفراية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير معبر حدود جابر مع الجمهورية العربية السورية، لافتًا إلى الحاجة إلى تعزيز إمكاناته اللوجستية والفنية لتمكينه من استيعاب أعداد اللاجئين العائدين إلى بلادهم. كما أوضح أن تحسين البنية التحتية لهذه المعابر من شأنه أن يسهل حركة العبور، ويعزز جهود العودة الطوعية للاجئين.

 
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