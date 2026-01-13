وزير الداخلية يتابع مع غرفة عمليات العاصمة آخر تطورات الظروف الجوية

واطلع الوزير الفراية خلال اجتماعه مع محافظ العاصمة، على آخر تطورات الظروف الجوية، ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع آثار المنخفض الجوي.
