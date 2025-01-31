وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف

ورافق الفراية في هذه الزيارة مدير عام شركة كهرباء إربد وعدد من المسؤولين في المركز حيث بحث معهم آلية تسريع إجراءات المسافرين والشحن القادم والمغادر وذلك تمهيدا لزيادة ساعات العمل ليلا في المركز.
كما تفقد الفراية قرى قضاء دير الكهف" دير القن ومثنات راجل" للوقوف على احتياجات المواطنين فيها وذلك في إطار النهج الميداني الحكومي.
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