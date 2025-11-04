الثلاثاء 2025-11-04 07:08 م
 

وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري- ألقى وزير الداخلية، مازن الفراية، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "استراتيجية وزارة الداخلية ودورها في الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع/23، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

اضافة اعلان


وقال الفراية، إن استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، حيث تعمل الوزارة من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية، على تعزيز منظومة الأمن الوطني، لافتاً إلى أن مهام الوزارة تجاوزت حفظ الأمن والنظام بمحاور عدة أهمها الإدارة والتنمية.


وأكد أن مفهوم الأمن يقوم على المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بشكل ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقاً لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.


وبين وزير الداخلية أن أهم مرتكزات الأمن الداخلي هي الوحدة الوطنية وهي أساس الأمن والاستقرار في البلاد، فيعمل كل من موقعه ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها الوزارة إلى تأمين وحماية الوطن والمجتمع من الأخطار كافة.


وفي نهاية المحاضرة أجاب الوزير على جميع استفسارات وأسئلة الحضور.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

أخبار محلية الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

ب

اقتصاد محلي بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

ب

طب وصحة علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية

وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

ب

طب وصحة الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري

ل

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

أخبار محلية انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو



 
 





الأكثر مشاهدة