وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

وقال الفراية، إن استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، حيث تعمل الوزارة من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية، على تعزيز منظومة الأمن الوطني، لافتاً إلى أن مهام الوزارة تجاوزت حفظ الأمن والنظام بمحاور عدة أهمها الإدارة والتنمية.
وأكد أن مفهوم الأمن يقوم على المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بشكل ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقاً لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.
وبين وزير الداخلية أن أهم مرتكزات الأمن الداخلي هي الوحدة الوطنية وهي أساس الأمن والاستقرار في البلاد، فيعمل كل من موقعه ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها الوزارة إلى تأمين وحماية الوطن والمجتمع من الأخطار كافة.
وفي نهاية المحاضرة أجاب الوزير على جميع استفسارات وأسئلة الحضور.
