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وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي في عمّان

وزير الداخلية مازن الفراية لدى استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية مازن الفراية لدى استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي
الثلاثاء، 18-02-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، مساء الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، لدى وصوله إلى عمّان في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين.اضافة اعلان


وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مطار الملكة علياء الدولي عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث سيجري سموه عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين تتناول التعاون الأمني المشترك وسبل تطويره.، ومنً المقرر كذلك ان يعقد الجانبان جلسة مباحثات في وزارة الداخلية يوم غد الاربعاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
 
gnews

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