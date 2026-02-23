وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات

وأكّد الفراية، أهمية التطوير والتحديث بمكتب الخدمة المستعجلة، في تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريعها، نظرا لضرورتها وحاجة المواطنين لها بشكل مستمر وعاجل.
وأشار إلى أن الأداء بمكتب الخدمة المستعجلة، يجب أن يكون في سياق العمل على تعزيز تجربة المراجعين، وتوفير بيئة خدمية أكثر تنظيماً وكفاءة، بشكل يلبي التطلعات نحو خدمات حكومية حديثة وفعّالة.
وفي هذا السياق، ثمّـن الفراية دعم أحدى شركات الاتصال الدعمة، لتنفيذها أعمال إعادة تطوير المكتب، التي تسهم في تنظيم مسارات الخدمة بشكل أكثر فاعلية، وتقليص أوقات الانتظار، وتعزيز انسيابية حركة المراجعين بإجراءات أسرع وأكثر سلاسة.
من جهته، أوضح الطيب أهمية هذا المكتب ودوره في تقديم مختلف الخدمات طيلة أيام الأسبوع، بما فيها العطل الرسمية، واستمرارية العمل فيه يوميا حتى ساعات متأخرة، لتمكين المراجعين من إنجاز معاملاتهم وفق ما يتلاءم مع ظروفهم المختلفة.
