وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات ‏

وأوضح الفراية، أهمية تفعيل خطط الدفاع المدني المنبثقة عن لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية.
من جهة اخرى، أكد الوزير خلال اللقاء، ضرورة ترشيد التوقيف الإداري، وضرورة قيام المجالس التنفيذية في المحافظات بالبدء بتنفيذ مشاريع اللامركزية بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
