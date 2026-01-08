الخميس 2026-01-08 03:23 م

وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات ‏

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الخميس، 08-01-2026 01:39 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه الخميس، ‏رؤساء الإدارة العامة في المحافظات مجموعة من الأمور من ‏ضمنها الاستعدادات للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الفراية، أهمية تفعيل خطط الدفاع المدني المنبثقة عن لجان ‏الدفاع المدني المحلية في المحافظات والتنسيق بين جميع ‏الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية.


من جهة اخرى، أكد الوزير خلال اللقاء، ضرورة ترشيد التوقيف الإداري، وضرورة ‏قيام المجالس التنفيذية في المحافظات بالبدء بتنفيذ ‏مشاريع اللامركزية بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.

 
 


