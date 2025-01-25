وزير الزراعة: إنشاء مصنع للخروب في إربد

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، إن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن زراعة مليون شجرة خروب في محافظة إربد، وإنشاء مصنع خروب، وتشجير عدة مواقع في وسط المملكة ، بما في ذلك زراعة غابات جديدة وتحريج جوانب الطرق الرئيسة بأشجار مناسبة ومجدية اقتصادياً.

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