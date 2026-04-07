الأربعاء 2026-04-08 11:04 م

وزير الزراعة: استمرار الأمطار يعزز الموسم الزراعي

وزارة الزراعة
الثلاثاء، 07-04-2026 05:28 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، أن استمرار هطول الأمطار خلال الفترة الحالية يشكل دعما مباشرا للموسم الزراعي في مختلف مناطق المملكة، ويسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة.

اضافة اعلان


وأوضح الخريسات في بيان اليوم الثلاثاء، أن كميات الأمطار المتساقطة انعكست إيجابا على زيادة معدلات التغذية (الحقن) الجوفية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مخزون المياه في الأحواض الجوفية، ويخفف من الضغوط على مصادر المياه التقليدية، لا سيما خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المياه.


وأشار إلى أن استمرار الهطولات المطرية أدى كذلك إلى ارتفاع كميات الحصاد المائي في السدود والحفائر الترابية، ما يدعم خطط الوزارة في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها في الري التكميلي، خاصة في المناطق الزراعية البعلية.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة