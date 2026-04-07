وزير الزراعة: استمرار الأمطار يعزز الموسم الزراعي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، أن استمرار هطول الأمطار خلال الفترة الحالية يشكل دعما مباشرا للموسم الزراعي في مختلف مناطق المملكة، ويسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الخريسات في بيان اليوم الثلاثاء، أن كميات الأمطار المتساقطة انعكست إيجابا على زيادة معدلات التغذية (الحقن) الجوفية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مخزون المياه في الأحواض الجوفية، ويخفف من الضغوط على مصادر المياه التقليدية، لا سيما خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المياه.