وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن الوطني

الوكيل الإخباري- التقى وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، اليوم الثلاثاء، في أكاديمية الشرطة الملكية، طلبة برنامج الماجستير المشاركين في المساقات المتقدمة ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الهادفة إلى تعزيز الربط بين الجانب الأكاديمي والسياسات التنفيذية للدولة.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، قدم الخريسات عرضا شاملا حول مفهوم الأمن الغذائي، مؤكدا أنه ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتسارعة.


واستعرض وزير الزراعة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدا أهمية الاستباقية في التخطيط لمواجهة الأزمات العالمية والتغير المناخي.


وتناول اللقاء عددا من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والخطط التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية، إلى جانب استدامة الموارد من خلال الإدارة الفاعلة للمياه والأراضي الزراعية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.


وتطرق الخريسات إلى أهمية التكنولوجيا والابتكار، مبينا دور البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا في إدخال التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.


وفي حوار مفتوح مع المشاركين، أكد الخريسات أن الوزارة تفتح أبوابها للتعاون مع الباحثين، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات الوطنية لا تكتمل إلا بمدخلات علمية دقيقة يقدمها جيل الشباب من المتخصصين، بما يضمن استدامة الموارد وحماية المنظومة الغذائية الوطنية.


وفي ختام اللقاء، أشاد المشاركون بطروحات الوزير، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تقليص الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي في الميدان الزراعي، بما يخدم التطلعات الوطنية نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام.

 
 


