وزير الزراعة يؤكد أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا ولا تبادل أو تصدير تجاه إسرائيل. اضافة اعلان





جاء ذلك في معرض إجابته على استفسارات النواب، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات التابعة لها.



وقدم الحنيفات، شرحا عن الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية رغم التحديات والمعيقات، ومنها أزمة مرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤثر على الزراعة والثروة الزراعية، إضافة إلى أزمات أخرى منها انتشار وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



واستعرض عددا من التحديات المختلفة التي تتمثل في الفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، إضافة إلى ضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي والتي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وعدد من الجهات المعنية لضبطها وتحسينها.



وأشار إلى مبادرات التصنيع الغذائي، إذ عملت الوزارة على بناء مصانع في المناطق التي لا يوجد بها مدن صناعية ويتم دعم المستثمرين من خلال دفع إيجار المصانع للمستثمرين في المدن الصناعية، إضافة إلى إنشاء الشركة التسويقية الزراعية.



وأكد على توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي من خلال حاضنة الأعمال ودعم وتعزيز أفكار الشباب وتقديم الدعم لها تعطيهم الفرص في إيجاد فرص العمل، مشيرا إلى إطلاق بنك البذور التي تم العمل عليها في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية كذلك التركيز على البحث العلمي في المجالات الزراعية، اضافة الى قانون المؤسسات التعاونية لإزالة التشوهات فيه.



وقال، إن حليب البودرة المستورد يتم استعمالها من قبل مصانع الألبان تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم تخفيض الكميات المستخدمة عن سنوات سابقة.



وبين، بأن وزارة الزراعة تدعم أي فكرة لبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من أي حزب سياسي وسوف تلقى كل الاهتمام من الوزارة.



من جانبهم، قدم من مدير الإقراض الزراعي محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية خالد ابو حمور شرحا مفصلا عن موازنة مؤسساتهم.