وزير الزراعة يتفقد مشاريع في القطرانة والبادية الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في لواء القطرانة بمحافظة الكرك، والبادية الجنوبية.

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