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وزير الزراعة يتفقد مشاريع في القطرانة والبادية الجنوبية

الحنيفات يتفقد مشاريع في القطرانة والبادية الجنوبية
الحنيفات يتفقد مشاريع في القطرانة والبادية الجنوبية
السبت، 12-10-2024 05:41 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في لواء القطرانة بمحافظة الكرك، والبادية الجنوبية.

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وتفقد الحنيفات خلال جولته التي رافقه فيها مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة ومساعد الأمين العام للحراج المهندس خالد القضاة، مصنع الصوف الملحق بغابة اليوبيل في القطرانة والذي سينطلق خلال الشهر القادم بعد الانتهاء من بنيته التحتية وانتظار خط الإنتاج الذي سيسهم في إيجاد ما يزيد على 150 فرصة عمل على المسار التراكمي و250 وظيفة غير مباشرة.

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