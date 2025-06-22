وزير الزراعة يستقبل السفير العُماني لدى المملكة

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الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه اليوم سعادة سفير سلطنة عُمان السيد فهد بن عبدالرحمن العجيلي، حيث رحّب الوزير بالسفير الضيف وأكد على عمق العلاقات المتأصلة منذ عقود بين البلدين الشقيقين، وعلى ضرورة تفعيل التعاون في القطاع الزراعي في المجالات المختلفة، ودعمه في تسهيل انسياب السلع الزراعية ما بين البلدين الشقيقين. اضافة اعلان





ومن جانبه، أكد سعادة السفير على بذل كافة السبل لغايات زيادة التعاون التجاري وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاستفادة من التجارب الأردنية، وكذلك رغبة الجانب العُماني في تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.