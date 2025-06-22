وزير الزراعة يستقبل السفير العُماني لدى المملكة

ومن جانبه، أكد سعادة السفير على بذل كافة السبل لغايات زيادة التعاون التجاري وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاستفادة من التجارب الأردنية، وكذلك رغبة الجانب العُماني في تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.
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