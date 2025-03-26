وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

وأشاد الحنيفات بعمق العلاقات المتأصلة منذ عقود بين البلدين، مؤكدا ضرورة تفعيل التجارة البينية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص.
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