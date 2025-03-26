وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية كازاخستان طلعت شالدانباي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال الزراعي.

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