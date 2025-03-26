الأربعاء 2025-03-26 06:13 م
 

وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة
وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-    استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية كازاخستان طلعت شالدانباي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال الزراعي.

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وأشاد الحنيفات بعمق العلاقات المتأصلة منذ عقود بين البلدين، مؤكدا ضرورة تفعيل التجارة البينية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص.

 
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