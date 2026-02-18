وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكد الخريسات، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية، ودعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، ونحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين القطاع الزراعي والصناعي.
وأوضح أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركة الأرض المقدسة للصناعات الغذائية بهدف إنشاء مصنع متخصص في تجفيف الفواكه والخضار باستخدام تقنية التجفيف بالتجميد، في مدينة الملك حسين بن طلال التنموية بمحافظة المفرق.
وأشارت الوزارة إلى أن المساحة المدعومة للمصنع تبلغ 1626 مترا مربعا، فيما تصل قيمة التمويل السنوي إلى 21138 دينارا أردنيا، تصرف عند تشغيل المصنع.
وبين أن الوزارة وقعت كذلك اتفاقية دعم مع شركة النعمة لصناعة الأعلاف، التي تعمل على إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أعلاف ذات جدوى اقتصادية وقيمة غذائية عالية، لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغير المناخي وزيادة استدامة القطاع الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى أن مصنع الشركة يقع في مدينة الموقر الصناعية، وبمساحة مدعومة تبلغ 1626 مترا مربعا، وبقيمة تمويل سنوي تصل إلى 34146 دينارا أردنيا، تصرف عند تشغيل المصنع.
