وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ"أردننا جنة" خلال 3 أشهر

وقال حجازين، الجمعة، إن منصة جديدة أطلقت ضمن البرنامج، للراغبين في زيارة الأماكن السياحية في مركباتهم الخاصة.
وأضاف أن أكثر من 15 ألف ليلة مبيت في البترا سجلت ضمن فعاليات البرنامج خلال 3 أشهر، موضحا أن المستفيدين من هذه الفعاليات هم الأدلاء السياحيون وأصحاب الفنادق والعاملون في النقل السياحي وأصحاب المطاعم السياحية والمكاتب السياحية.
وأشار إلى وجهات سياحية جديدة دخلت البرنامج وهي رحاب وعراق الأمير وأم الجمال.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
-
معالجة 410 مرضى في يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد بالمفرق
-
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف "كيو إس"
-
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان
-
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
-
ورشة توعوية في الطيبة حول الممارسات الوقائية للحد من حرائق المناطق الزراعية
-
"اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم