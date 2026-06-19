الجمعة 2026-06-19 09:56 م

وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ"أردننا جنة" خلال 3 أشهر

وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ"أردننا جنة" خلال 3 أشهر
ارشيفية
 
الجمعة، 19-06-2026 07:46 م
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، أكثر من 100 ألف مشارك خلال 3 أشهر، وفق وزير السياحة والآثار عماد حجازين الذي أشار إلى أن عدد المشاركين أعلى من المستهدف.اضافة اعلان


وقال حجازين، الجمعة، إن منصة جديدة أطلقت ضمن البرنامج، للراغبين في زيارة الأماكن السياحية في مركباتهم الخاصة.

وأضاف أن أكثر من 15 ألف ليلة مبيت في البترا سجلت ضمن فعاليات البرنامج خلال 3 أشهر، موضحا أن المستفيدين من هذه الفعاليات هم الأدلاء السياحيون وأصحاب الفنادق والعاملون في النقل السياحي وأصحاب المطاعم السياحية والمكاتب السياحية.

وأشار إلى وجهات سياحية جديدة دخلت البرنامج وهي رحاب وعراق الأمير وأم الجمال.
 
 


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